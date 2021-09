Ce que disait Boughazelli, arrêté avec de faux billets: "Ay waay mane yakhounaa waay..." Pour montrer que Leral est équidistant de ce qui se dit, qu'il est impartial dans le traitement de l'information, voici la vidéo de Boughazelli, quand il se faisait choper avec des faux billets d'une valeur de 46.000.000 F CFA. Pisté par les limiers, il a été arrêté dans sa voiture et ses lamentations en disaient plus: "Ay Waay yakhouna waay..." (Oh, je suis foutu).

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos