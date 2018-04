Ce que l’on sait d’Alagie Touray

L’information faisant état de l’arrestation en Italie d’un Sénégalais du nom de El Hadji Touré qui projetait de commettre un attentat, n’est pas fondée. En effet, le présumé mis en cause, de son vrai nom D’Alagie Touray, est un ressortissant gambien âgé de 22 ans.



Ce demandeur d’asile arrivé en Italie en mars 2017 avec 638 migrants en provenance de la Libye, a avoué aux enquêteurs avoir effectivement reçu des instructions de Daesh, via l’application Telegram, pour passer à l’acte. D’ailleurs la perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir une vidéo dans laquelle Touray prêtait allégeance à l’Etat islamique.



Dans un premier temps, le suspect avait tenté de faire croire que l’enregistrement n’était qu’une blague avant de faire une confession détonante face aux éléments de preuves réunis par les enquêteurs italiens.



D’après Touray, Daesh voulait qu’il fasse comme Anis Amri à Berlin : trouver une voiture et foncer sur la foule pour faire le maximum de victimes. Il faut signaler que ce sont les services de renseignements espagnols qui ont alerté leurs homologues italiens après avoir intercepté la vidéo sur Telegram.



L’enquête suit son cours, le terroriste présumé a été mis en examen et placé en isolement.









Libération