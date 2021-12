Ce que pense Macky Sall des coups d'Etat et de l'affaire Adji Sarr / Ousmane Sonko qui sera... Le président de la République, Macky Sall a accordé un entretien aux médias français, la RFI et France 24, où il est revenu sur plusieurs sujets. Sans tabou. Il a évoqué la question du 3e mandat, de son futur Premier ministre après les Locales, l'affaire Adji Sarr / Ousmane Sonko. Et même, sur la probable amnistie qui pourrait être accordée à Khalifa Sall et à Karim Wade.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Décembre 2021 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall, président sénégalais _ Les coups d'État sont inacceptables • FRANCE 24.mp4



Macky Sall, président sénégalais _ Les coups d’État sont inacceptables • FRANCE 24.mp4

