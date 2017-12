Ce que votre Facebook raconte sur vous ! Chaque jour, nous sommes nombreux à communiquer sur Facebook, mais que disent nos statuts et nos mises à jour de notre personnalité ?

Vos "likes" sur Facebook traduisent votre personnalité beaucoup plus que vous le pensez. Est-ce que les réseaux sociaux vous connaissent mieux que vos amis ? C'est la question que l'on pourrait se poser au vu d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Cambridge.



Une étude sur les motifs d'utilisation de Facebook et la personnalité

Notre vie sur les réseaux sociaux est riche d'informations en tout genre, et des chercheurs ont décidé de se pencher sur un réseau social en particulier, Facebook. Ce géant de l'internet recense 1,09 milliard d'utilisateurs actifs chaque jour dans le monde (chiffre du dernier trimestre 2016).



Tous ces utilisateurs aux personnalités diverses utilisent donc Facebook de manière différente. Pourquoi certains ont tendance à parler de politique, de leur partenaires ou d'une cause qui leur importent tandis que d'autres choisiront de publier des anecdotes amusantes de leur vie courante ? Oui, depuis le commencement de Facebook, les mises à jour de statut sont l'une des caractéristiques préférées des utilisateurs.



Le premier objectif des chercheurs de l'Université Brunel (Londres) était de mener une étude sur les motifs d'utilisation de Facebook et les fréquences de mises à jour des statuts en lien avec la personnalité. Le deuxième objectif portait sur la fréquence des "j'aime" reçus et des commentaires sur les mises à jour.



L'évaluation s'est faite à partir de 4 catégories de motifs pour l'utilisation de Facebook : la validation, la communication, l'expression de soi et l'information. Quant à la personnalité, elle fût évaluée à partir de 5 grands facteurs qui sont l'ouverture d'esprit (curiosité et imagination), la conscience (respect des obligations, autodiscipline), l'extraversion (tendance à rechercher la compagnie des autres), l'affabilité (le fait d'être agréable et compatissant), et l'impulsivité (colérique, instalabilité émotionnelle).





