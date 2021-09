Ce que vous devez savoir avant de vaper du CBD Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|







Quelques mois plus tard, les autorités sanitaires de Caroline du Nord ont émis leur propre avertissement après que les services d'urgence locaux aient vu arriver une trentaine de personnes souffrant d'hallucinations, de pertes de conscience et d'irrégularités cardiaques liées à la vaporisation de produits à base de CBD. Les deux avis laissaient entendre que les responsables craignaient que de telles visites ne deviennent de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que se développe l'intérêt populaire et l'accès au vapotage de CBD, une pratique légale dans de nombreux États avec une foule de prétendus (mais toujours pas prouvés de manière concluante) avantages pour la santé.







Ces rapports devraient suffire à faire réfléchir toute personne qui fume du CBD - ou qui envisage de le faire à des fins médicinales ou récréatives. Les experts et les preuves existantes s'accordent toutefois pour dire que le CBD lui-même, même lorsqu'il est consommé, est largement sans danger. Mais cela ne vaut que si vous pouvez mettre la main sur des huiles de CBD ou des e-liquides non altérées à vaper. Le problème auquel de nombreux fumeurs de CBD ont été confrontés récemment semble provenir principalement de la mauvaise réglementation du marché de la vaporisation en général, et de la qualité peu fiable de toute vaporisation ou huile de vaporisation qui en découle.



Quels sont les avantages et les effets secondaires du vapotage du CBD ? CBD est l'abréviation de cannabidiol, l'un des plus de 100 composants cannabinoïdes actifs présents dans le cannabis. Des études sur ses innombrables bienfaits médicaux potentiels ont montré que les gens peuvent tolérer un large éventail de doses avec des effets minimes, y compris pendant des semaines à des doses continuellement élevées. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Des études ont montré que le CBD peut provoquer chez certains utilisateurs une irritabilité, une léthargie, une réduction de l'appétit ou de la miction, des troubles gastro-intestinaux, des éruptions cutanées, des problèmes respiratoires ou, dans le pire des cas, des problèmes de foie ou des exacerbations de problèmes de santé mentale.

Les connaissances sur la manière dont notre corps traite le CBD suggèrent également qu'il interagit avec les enzymes du foie d'une manière qui peut modifier l'efficacité d'un certain nombre d'autres médicaments, des anticoagulants aux anticonvulsivants, en passant par les antidépresseurs. Cela peut potentiellement entraîner une augmentation des effets secondaires, voire un risque de surdosage involontaire d'autres médicaments dans le pire des cas.

Nous n'en savons pas encore assez pour déterminer avec certitude la fréquence de ces effets secondaires, ni combien d'entre eux sont liés à l'utilisation du CBD ou résultent d'interactions potentielles entre le CBD et d'autres médicaments. Nous ne savons pas non plus de manière fiable comment des doses différentes peuvent entraîner des effets secondaires différents ou des interactions médicamenteuses différentes, ni dans quelle mesure ces effets peuvent varier d'un organisme à l'autre ou en conjonction avec d'autres conditions. Nous ne disposons pas non plus de données fiables sur la façon dont le CBD pourrait affecter les enfants différemment des adultes, ou les utilisateurs à long terme au cours des décennies.

Les entreprises de l'industrie du cannabis ont tendance à affirmer que la vaporisation du CBD rend la même dose environ quatre fois plus puissante, bien que M. Peace note qu'il n'existe pas encore d'études réelles et concluantes à ce sujet. Quoi qu'il en soit, cela pourrait clairement conduire les personnes sujettes aux effets secondaires du CBD ou aux interactions médicamenteuses à être confrontées à des risques accrus d'effets négatifs, ce qui pourrait expliquer certaines visites aux urgences. Ce risque peut être facilement écarté en faisant preuve de prudence dans le dosage, comme on le ferait (ou devrait le faire) avec toute autre substance.





La nature des vapes, cependant, pourrait introduire quelques nouveaux risques dans l'utilisation du CBD, même si le processus de vaporisation ne l'est pas. Plus tôt cette année, une étude sur les vapes à l'Université Johns Hopkins a révélé que, en chauffant, certains de leurs serpentins - les morceaux de métal utilisés pour chauffer les huiles - laissent probablement filtrer des quantités notables de métaux lourds comme le chrome et le nickel dans la vapeur que les utilisateurs finissent par inhaler. "Quel est l'impact à long terme de l'inhalation de ces particules de métaux ?" dit Peace. "Nous ne le comprenons pas encore complètement". Les huiles de CBD sont-elles sûres ? Les huiles à vaper sont également mal réglementées, ce qui a donné lieu à des rapports fréquents d'articles vendus comme étant de la nicotine pure, par exemple, mais qui sont en fait falsifiés avec des substances toxiques connues. Certaines de ces substances, comme le diacétyle, un agent aromatique au goût de beurre, peuvent être consommées sans danger, mais lorsqu'elles sont chauffées dans une vape et inhalées, elles peuvent provoquer une grave irritation pulmonaire. Les huiles à vaper au CBD ne sont pas différentes :





Certains scientifiques s'inquiètent du fait que la vaporisation, par opposition à la combustion et à la fumée de la plante entière de cannabis, peut entraîner des complications uniques, en ne décomposant pas la matière cireuse des feuilles de la plante, qui peut ensuite s'accumuler dans les poumons du fumeur et provoquer une irritation. Mme Peace note que son laboratoire a également étudié certains produits à base de CBD et a trouvé dans certains d'entre eux des éléments inquiétants qui n'étaient pas annoncés sur la boîte. Dans les produits qu'ils ont évalués, dit-elle, "nous avons rarement trouvé qu'il y avait beaucoup de vérité dans la publicité."

Les autorités sanitaires semblent considérer cette falsification rampante et cachée comme le plus grand risque associé à la vaporisation du CBD par opposition à sa consommation sous toute autre forme. L'avertissement sanitaire de l'armée a souligné le risque d'altération avec des cannabinoïdes synthétiques et de fortes concentrations de THC dans ces produits en particulier comme la cause probable d'un grand nombre, sinon de la totalité, des maladies liées au vapotage du CBD qu'elle a constatées. Et cela pourrait être un énorme problème pour les fumeurs : Mme Peace note qu'en général, elle conseille aux personnes intéressées par la consommation de CBD d'être des consommateurs avertis, de lire les étiquettes des produits et de consulter leur médecin sur le dosage et les interactions médicamenteuses possibles. Cependant, personne ne dispose d'une liste exhaustive des marques douteuses, ni ne sait comment les repérer. Peace note que même certains détaillants apparemment légitimes peuvent vendre de mauvaises huiles.

Ainsi, une consommation consciente et prudente est presque impossible. Il n'est pas non plus possible pour les utilisateurs de faire une évaluation réelle et rationnelle du risque, étant donné l'incertitude quant à l'ampleur de la falsification dans l'industrie. La seule véritable solution à ce risque - commun à toutes les formes de vapotage - serait une plus grande réglementation du secteur. Mais comme rien ne laisse présager une telle évolution, les utilisateurs ne peuvent aborder le vapotage du CBD ou de toute autre substance qu'avec une certaine prudence et une connaissance des risques encourus.

Source : https://www.exclusif.net/Ce-que-vous-devez-savoir-...

