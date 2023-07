Cedeao: le Nigerian Bola Tinubu élu président en exercice de l’organisation Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2023 à 22:41 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lors d’une réunion à Bissau, selon ses pairs. Lors de son premier sommet régional, le dirigeant nigérian a souligné l’importance de la sécurité dans la région et d’une croissance économique basée sur […] Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lors d’une réunion à Bissau, selon ses pairs.

Lors de son premier sommet régional, le dirigeant nigérian a souligné l’importance de la sécurité dans la région et d’une croissance économique basée sur le secteur privé. En outre, Bola Tinubu a insisté sur la nécessité pour la CEDEAO de lutter contre les coups d’État. H.E. Bola Ahmed Tinubu, President of the Federal Republic of Nigeria and New Chairman of the Authority of ECOWAS Heads of State and Government pic.twitter.com/1jf9SCYOZ8 — Ecowas – Cedeao (@ecowas_cedeao) July 9, 2023



Source : Source : https://lesoleil.sn/cedeao-le-nigerian-bola-tinubu...

