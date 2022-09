Célébration de l’excellence à Mékhé: Les élèves les plus méritants bénéficient de 250 kits scolaires Les élèves les plus méritants de la commune de Mékhé et ceux issus de familles vulnérables ont été célébrés le weekend dernier à l’occasion de la journée de l’excellence organisée par Mamadou Mbengue Guèye, président du conseil d’administration du conseil sénégalais des chargeurs (cosec). C’était en partenariat avec la Fondation Anne Marie Dione. Au total, 250 kits scolaires ont été distribués aux élèves, de l’élémentaire au secondaire, informe L'As.

Quand des fils du terroir mettent la main à la poche pour accompagner le système éducatif, les résultats se font ressentir sur les performances des élèves. C’est sans doute ce qu’a compris Mamadou Mbengue Guèye, directeur général de la Société Nouvelle des Auxiliaires de Transport (Snat), président du Conseil d’Administration du Conseil Sénégalais des Chargeurs (Cosec), par ailleurs responsable de l’Alliance Pour la République (Apr) à Mékhé. Ce dernier a, en effet, doté les élèves de Mékhé les plus méritants et ceux qui sont issus de familles vulnérables de fournitures scolaires, de l’élémentaire au lycée. C’est à l’occasion de la troisième édition de la journée de l’excellence tenue le week-end dernier et qu’il a organisée en partenariat avec la fondation Anne Marie Ndione.



Chaque kit comprend un sac d’écolier, des cahiers et tout le matériel nécessaire dont a besoin l’élève. Pour lui, le développement durable ne peut s’acquérir sans une éducation de qualité. Au-delà du désir de soulager les familles, ces kits vont contribuer à l’amélioration du quantum horaire à travers une reprise effective rapide des cours. Mamadou Mbengue Guèye soutient que son engagement d’accompagner le système éducatif à Ngaay Mékhé ne date pas d’aujourd’hui. En 2018, il avait mis à la disposition de tous les élèves de la classe de troisième de la commune de Mékhé, 3000 nouveaux manuels. Outre l’éducation, le responsable apériste s’investit globalement dans le social depuis une douzaine d’années. C’est ainsi qu’il a doté Mékhé d’un camion hydrocureur, d’une benne à ordure, organisé des consultations médicales gratuites avec plus de 2000 paires de lunettes distribuées. Il a également procédé au financement des femmes, sans compter la construction de classes dans les écoles, etc.



Selon Anta Carroline Dione, administratrice générale de la fondation Anne Marie Ndione qui existe depuis 10 ans, c’est la troisième année consécutive que la commune de Mékhé est servie en terme de fournitures scolaires, avec la distribution de 250 kits contenant tout le matériel nécessaire à l’apprenant afin de bien démarrer les apprentissages. La fondation Anne Marie Dione se meut dans l’éducation et la santé, axes fondamentaux pour impulser un pays sur la voie du développement. En effet, l’atteinte de cet objectif n’est possible qu’avec des populations en bonne santé et bien éduquées

