Célébration de la Tabaski: La mosquée des Mamelles de Ouakam fermée

La mosquée des Mamelles de Ouakam ne sera pas ouverte cette année à l’occasion de la célébration de l’Eid-El-Kebir (Tabaski). La décision, d'après "Le Soleil" se justifie par la hausse des cas de coronavirus observée à Dakar depuis quelques temps.



Dans une note, l’imam Mbaye Niang informe avoir «annulé» la prière au sein de la mosquée et suspendu les prières du vendredi, ce après en avoir discuté avec des autorités religieuses et coutumières de la localité. L’Imam Niang invite les fidèles à passer la fête à domicile et à respecter strictement les mesures barrières.



A rappeler que les autorités religieuses de la mosquée Omarienne ont également annulé la prière de l’Eid-El-Kebir dans ladite mosquée à cause de la propagation fulgurante de la Covid-19.





