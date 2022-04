Célébration du 62e anniversaire de l’indépendance : Le chef de l’Etat gracie huit cent vingt-quatre détenus Le président de la République, Macky Sall, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé son pardon à huit cent vingt-quatre (824) personnes détenues, en cette veille du 62e anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Avril 2022 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

Ces personnes, définitivement condamnées pour des infractions diverses, étaient incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal.



Selon l’information parvenue à Leral, les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des individus gravement malades et des mineurs.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook