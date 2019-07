Célébration du « Gaday » de Seydina Limamou : Moustapha Cissé Lo invité d’honneur de la Cérémonie C’est une grande décision que viennent de prendre les autorités religieuses de Yoff à travers la voix de Serigne Mandione Laye, porte-parole de la famille. En visite d’amitié chez Moustapha Cissé Lo, le fils du Khalif Général des Layenne Baye Abdoulaye Thiaw Laye a annoncé devant l’assistance composé de plusieurs dignitaires layenne, que pour la célébration de l’exile « Gadaye » de Mame Limamou, journée de prières organisée chaque année, Moustapha Cissé Lo, un ami de famille est choisi pour être le parrain de l’Edition 2019.



Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2019 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

<iframe width="578" height="324" src="https://www.youtube.com/embed/TMbu0Isr9D0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>





Très surpris par cette marque de reconnaissance très symbolique, le premier-vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal non moins président du Parlement de la CEDEAO, a agréablement accepté et salué à son tour la démarche de Serigne Mandione Laye qui s’est déplacer personnellement pour d’abord rendre visite à un ami a aussi avant d’annoncer la bonne nouvelle.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos