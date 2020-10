Célébration du Gamou: Tivaouane "lève" les barrières C'est à travers un communiqué officiel que le Khalife général des Tidianes va annoncer la célébration, cette année, du Maouloud, rapporte Kritik.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Octobre 2020

Le Maouloud commémore la naissance du Prophète Muhammad (psl). Serigne Babacar Sy éclairera la lanterne de la communauté Tidjane sur la tenue à Tivaouane des festivités marquant cette date symbolique dans le calendrier musulman.



Tivaouane, depuis le début de la pandémie s'est barricadée, respectant à la lettre les mesures barrières préconisées par l'Etat. Le Khalife a toujours respecté les règles, fermant les mosquées, interdisant toute autre activité susceptible de mettre en danger les populations et les talibés.





Mais avec la tenue du Magal la semaine dernière, et les annonces de Ndiassane et de Médina Baye de célébrer le Gamou, Tivaouane va changer de fusil d'épaule. Mais avec des mesures à respecter scrupuleusement.

