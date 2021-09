Cellou Dalein Diallo recadre ses militants: "Je vous demande d'arrêter..."

Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) veut bannir les injures au sein de sa formation politique. Cellou Dalein Diallo qui s’est exprimé ce samedi 18 septembre 2021, appellent ses militants et sympathisants de sortir de de s’abstenir de toute injure sur les réseaux sociaux.



Pour leader de l’UFDG, son combat politique n’est pas orienté contre un homme ni contre un groupe d’hommes. ‘‘Je voudrais rappeler aux militants et sympathisants de l’UFDG que notre combat n’est pas dirigé contre un homme ou un groupe d’hommes mais contre de mauvaises pratiques. La dictature est tombée. Je voudrais appeler à la sagesse, à la responsabilité, à l’humilité de nos militants. Aujourd’hui, on assiste à des débats nauséabonds sur les réseaux sociaux. Il y a des injures, on attaque des groupes, des gens de manière irrespectueuses’’, a lancé le leader de l’UFDG tout en demandant à ses fidèles de ne plus répondre aux injures sur les réseaux sociaux.







"Je voudrais demander aux militants et sympathisants de l’UFDG de sortir de ces débats. Il faut que tout le monde soit digne de l’UFDG. L’UFDG, c’est le respect et la considération à l’endroit de nos compatriotes. Ce n’est pas parce que les gens ont des points de vue différents des vôtres qu’il faut les insulter. Même lorsqu’on vous insulte, ne répondez pas par des injures, il faut répondre par le silence. C’est ça l’éducation de l’UFDG. Il faut qu’on respecte les valeurs. Respectons tous nos compatriotes."

