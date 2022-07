Cellule "Ndimbale Ndiabote" offre des moutons et condiments aux populations de Mbao Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 13:28 | | 0 commentaire(s)| La présidente de la cellule "Ndimbale Ndiabote" et responsable de l’Alliance pour la République (APR), dans la commune de Mbao, accompagnée de la dynamique adjointe Mme Khady Ndiaye, ont procédé à la remise des moutons, oignons, pommes de terre, de huiles et des décodeurs TNT pour chaque famille de la cité Saba de Mbao. Mme Fatima Zahra Gadio qui dit suivre les pas du Président Macky Sall, rappelle-t-elle, a eu à offrir des moutons à des Sénégalais pour les besoins de la fête de l’Aïd el Kébir. Son acte été magnifié par les populations bénéficiaires de la cité Saba de Mbao dont des imams, notables, responsables et militants politiques. "Nous avons toujours été aux côtés des populations. Donc, nous n’avons pas dérogé à la règle. L’entreprenariat féminin est une réalité avec les femmes battantes de Keur Mbaye Fall. Une occasion pour marquer un soutien sans réserve au Ministre Abdou Karim Sall dont le travail a été magnifié au sein de la commune de Mbao.



