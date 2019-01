« Censure à la 2STV » : Les vraies raisons de l’absence de Pape Alé Niang dévoilées Pape Alé Niang serait recadré et écarté de la 2STV à cause de son émission réalisée avec Ousmane Sonko le 31 décembre dernier. C’est bien l’information qui circule depuis un bon bout de temps dans la presse.



Rédigé par leral.net le Samedi 19 Janvier 2019

Selon les mêmes informations, le 31 décembre, c’est le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et le leader de Ldr/Yessal, Modou Diagne Fada, qui étaient invités. Le journaliste Pape Alé Niang, à la dernière minute, a décidé de changer le format de son émission en conviant Ousmane Sonko et deux chroniqueurs sans prévenir ses invités. Une décision qui aurait mis en colère son patron Elhadj Ibrahima Ndiaye.







Et pour répondre à toutes ces rumeurs et « mensonges », le journaliste Pape Alé Niang a répliqué sur sa page facebook. Pour lui, toutes ces interprétations de son absence à la 2stv ces derniers jours n’ont aucun rapport avec l’émission du 31 décembre 2018 réalisée avec le leader de Pastef.



« J’ai lu sur yerimpost un tissu de mensonges éhontés sur mon plateau du 31 décembre. Mais je suis très loin d’être surpris. Car je connais l’objectif. La moindre des choses aurait été de recueillir ma version. Cependant ils n’auront jamais le plaisir de me voir se rabaisser à leur niveau. Toute la direction de 2STV sait car déjà une répétition a été faite le 30 pour mieux gérer le plateau du lendemain du 31 », a laissé entre le journaliste sur sa page facebook visitée par Senego



Le Journaliste s’est même empressé de mettre au défi toutes les personnes citées dans cette affaire dans une série de questions : « Pour couper court aux interpellations je défie tout le monde à travers ces questions. Elhadj Ibrahima Ndiaye peut il jurer sur l’honneur qu’il n’était pas au courant de l’invitation de Ousmane Sonko le 31 décembre ? Peut il jurer que j’ai choisi délibérément de changer de FORMAT ? Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est ce qu’il m’a contacté ou échangé avec moi sur son invitation ?

Modou Diagne Fada je lui pose également la même question ? À travers leurs réponses vous serez édifiés sur les mensonges », Pape Ale Niang journaliste à la 2stv.







Comme cela ne suffisait pas, Senego a perçu très tôt ce samedi matin sur la page officielle de la 2STV, une ordonnance médicale au nom de Papé Alé Niang avec cette inscription : « Après 10 jours de repos médical, les émissions de Pape Alé reprennent enfin ».



Senego

