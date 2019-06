Censure à la 2STV, la réaction de Clédor Sène

Clédor Sène n'est point ébranlé par la décision de El Hadji Ndiaye, Pdg de la chaîne de télévision privée, 2stv, qui ne souhaite plus le voir sur sa télévision. “C'est une note de satisfaction. Je n’ai plus besoin d’aller vers les médias, c’est plutôt eux qui sentent le besoin de venir vers moi”, s’enorgueillit le leader du mouvement “Claire vision”, à travers un live Facebook, signale seneweb.



Pour lui, cette censure entre dans le cadre “d’une grande entreprise de diversion”, puisqu’il “n’a jamais été dementi malgré ses nombreuses révélations”.



Clédor martèle qu’il est "imperturbable" et se sent même "surpris par le tintamarre" qui entoure cette fatwa de la 2stv contre lui.



Pour lui, “ce qui mérite d’être débattu aujourd'hui, c'est la gestion des ressources naturelles sénégalaises”.

