Centenaire des Tirailleurs sénégalais : Mame Fallou Fall, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall, célébré à l’Arc de Triomphe le 08 mai

Sous le Ndigeul de SERIGNE Mountakha Bassirou Mbacké et de SERIGNE Cheikh Dieumb FALL, khalife général des Baye Fall, SERIGNE Cheikh Fall Khady Guèye, il sera organisé le 08 Mai 2018 le centenaire des Tirailleurs sénégalais dont Mame Fallou Fall, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall, tombé pendant la guerre mondiale de 1914 - 1918.



Tous les mourides et Baye Fall sont invités ce jour au monument de l'Arc de Triomphe pour un dépôt de gerbe de fleurs à partir de 15h30 suivi d'une marche à partir de 17h. Cette marche est à l'honneur de Mame Fallou Fall et, est autorisée et sera encadrée par les forces de l'ordre. La marche prendra son départ à l'Arc de Triomphe jusqu'à la destination finale.



Pour plus de renseignements, contacter SERIGNE Cheikh Fall Khady Guèye au 0698576824 ou Aziz bara au 0605232472