Centenaire du retour définitif de Cheikhoul Khadim à Touba- La bravoure de Cheikh Moustapha évoquée ainsi que …

Ce vendredi 26 juillet est commémoré, à travers ce qui est appelé le magal de Darou Khoudoss , le retour de Cheikh Ahmadou Bamba à Touba après son rappel à Dieu. Ce fut un jour du 20 Mouharam 1346. L’édition 2024 coïncidant avec le 20 mouharam 1446 traduit un fait inédit : « cela fera exactement 100 ans , jour pour jour, que Bamba repose dans sa terre bénite ».. L’aspect symbolique étant extrêmement fort, Darou Khoudoss et par extension la communauté mouride, a tenu à marquer le coup à travers une panoplie d’activités pilotée par un comité sous le ndigël de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké et avec la bénédiction de Serigne Mountakha Mbacké. Ainsi , un riche programme a été déroulé autour du thème général suivant : « La confrérie mouride , cent ans après le rappel a Dieu de son fondateur, réalisations, défis, perspectives ».



Avec l’expertise d’intellectuels de renom de la trempe du docteur Cheikh Guèye, du sociologue Djiby Diakhaté, des chercheurs Abdou Lahad Lô, Serigne Mbacké Abdou Rahmane, Serigne Sam Bousso, Serigne Khadim Sylla, quatre axes ont été développés. Il s’agit de : ⁃ l’éducation et l’enseignement religieux et spirituel ⁃ du développement socio-économique ⁃ du développement fulgurant de la ville de Touba ⁃ Des défis et les perspectives. Les activités ont regroupé l’ensemble des familles religieuses du pays , les partis politiques dans toute leur diversité.

Le comité de pilotage s’est félicité d’avoir revivifié, à travers cette union, la paix qui caractérise le Sénégal et qui fait sa vitalité.



CHEIKH MOUSTAPHA



La bravoure de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké a aussi beaucoup été évoquée. Le 1er Khalife des Mourides avait, en effet, réussi à procéder au transfèrement du Cheikh de Diourbel à Touba à l’insu du colon… « un exploit , en son temps » se sont accordés à dire les historiens ! Suffisant pour susciter chez les panélistes un intérêt particulier. Dans leurs communications, ils ont , par ailleurs, énormément insisté sur le leadership qu’incarnait l’homme , élégant dans le geste et perspicace dans les idées. Le sermon de Serigne Touba , trois jours avant qu’il ne tire sa révérence , avait aussi animé les débats. Dakaractu vous propose une partie de l’album photo où il est possible de voir une grande partie des personnalités qui ont effectué le déplacement.

