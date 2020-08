Centrafrique : 22 morts dans un accident de la route Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

Un bus transportant 70 personnes de la capitale centrafricaine, Bangui, vers le Cameroun, s'est renversé en cours de route tuant au moins 22 passagers, a appris l'Agence Anadolu, lundi, des autorités locales. « Le drame s'est produit dimanche en début d'après-midi sur la route nationale n°1 qui relie Bangui à la ville de Garoua-Boulai située à l'Est de la République du Cameroun », a indiqué à l'Agence Anadolu, le maire de Bossembélé, Augustin Volongao, joint par téléphone. « Dans sa pleine vitesse, ce bus qui était parti de Bangui avec au moins 70 passagers à bord s'est retrouvé face à un trou en plein milieu de la chaussée sur tronçon Bossembélé- Yaloké, situé à 157 kilomètres de Bangui. En essayant d'éviter le trou, le véhicule s'est renversé avec ses quatre roues en l'air », a précisé l'élu local. Selon le maire de Bossembélé, les casques bleus de la Minusca ont le secours pour retirer les victimes qui étaient restées coincées dans les ferrailles. « Le secourisme a pris du temps car il fallait retourner le bus pour ressortir les personnes coincées. 22 personnes ont trouvé la mort sur place et 48 autres ont été blessées. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital de Bossembélé », a souligné le maire Volongao en ajoutant que le bilan pourrait s'alourdir. Dans un rapport publié fin 2019, le Dr Etienne Krug, en charge du département chargé notamment de la prévention de la violence et des traumatismes de l'OMS avait décrit un réseau routier dans un état désastreux qui accueille des « cercueils roulants » en Afrique. Pour lui, les drames de la route, notamment en Afrique subsaharienne, sont le résultat d'un laxisme généralisé : réseau routier impraticable, état désastreux du parc automobile… et des chauffeurs aux permis de conduire frauduleux. ATLANTICACTU/AA.



Source : Source : http://atlanticactu.com/12074-2/...

