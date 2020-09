Centrafrique: l'ex-président Michel Djotodia reçu par le chef de l'Etat

L'ex-président centrafricain Michel Djotodia a été reçu par le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra ce lundi 7 septembre dans l'après-midi. Officiellement, il s'agit d'une visite de courtoisie. Michel Djotodia est rentré samedi dernier après plus de six ans d'exil au Bénin. Cette fois-ci définitivement, a-t-il indiqué.



Il dit s'être entretenu avec le président Touadéra de sa volonté « d'œuvrer en faveur de la consolidation de la paix ». La rencontre entre les deux hommes aura duré trois quarts d'heure. En sortant, Michel Djotodia a tenu à marquer son soutien aux autorités.



« Je convie tout le monde, tous les Centrafricains à s'unir et à soutenir l'effort de paix du gouvernement, afin d'aller aux élections dans un climat d'apaisement », a-t-il indiqué devant la presse. ... D'ailleurs, précise-t-il, Michel Djotodia compte se rendre dans le nord pour y rencontrer les groupes rebelles et comprendre pourquoi les violences continuent, malgré un cessez-le-feu signé l'année dernière. (RFI)



Source : https://www.impact.sn/Centrafrique-l-ex-president-...