Centrafrique : le gouvernement et la Minusca déterminés à sécuriser les élections

Le Gouvernement centrafricain et la MINUSCA se sont dit déterminés à sécuriser les élections législatives et présidentielle prévues en Centrafrique en décembre prochain. C’est ce qui ressort de la note transmise à l’issue d’une conférence de presse conjointe animée par le ministre de la Communication et des médias et porte-parole du Gouvernement, Ange Maxime Kazagui, le Chef d’Etat-major de la Force de la MINUSCA, Général Renaud Sénétaire, le Sous-chef des opérations à l’Etat-major des FACA, Colonel Freddy Sakama, le porte-parole de la Police de la MINUSCA, Capitaine Franck Gnapié et le porte-parole de la MINUSCA Vladimir Monteiro. Il s’agissait en outre lors de cette rencontre avec la presse de justifier l’opération militaire conjointe A La Londo, actuellement en cours contre le 3R dans le nord-ouest de la République centrafricaine (RCA), une opération qui a permis la libération et la sécurisation des localités de Besson, Koundé, Niem, Yelowa, Ngaoundaye, Yade et Koui a révélé le Chef d’Etat-major de la Force, le Général Renaud Sénétaire.

Revenant sur le processus électoral, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, a déclaré que la MINUSCA ne permettra pas la perturbation de l’enrôlement des électeurs ni du processus électoral, appelant les groupes armés qui violent l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA à s’y conformer. De son côté, le ministre et porte-parole du Gouvernement a indiqué que « le Gouvernement et les partenaires ont réfléchi à un plan de sécurisation du processus électoral. » Interrogé sur la position sur un dialogue, il a indiqué que l’Exécutif est tout à fait ouvert pour discuter sur des points précis tandis que le porte-parole de la MINUSCA, a rappelé que la Mission « encourage le dialogue entre tous les acteurs de la vie socio-politique centrafricaine et plaide pour un processus électoral inclusif. » « C’est le message du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mankeur Ndiaye, lors de ses rencontres qui se poursuivent avec ces acteurs ». Ce dernier, rappelle la note s’est entretenu mercredi avec une délégation de la majorité présidentielle et poursuivra ses rencontres avec tous les acteurs politiques et de la société civile.

