Centrale électrique flottante turque: Une bombe sur l'écologie et la santé des Sénégalais Sans rien ajouter à l'environnement, le Sénégal fait partie des pays les plus pollués du monde. Avec l'annonce de la centrale électrique flottante turque, les menaces écologiques sont énormes. Et sanitaires.

Suite à des révélations glaçantes comme l'a titré le journal "Tribune", la centrale électrique flottante de la Turquie a coûté très cherau Sénégal.

Mais, au-delà de cette manne récoltée par le pays d'Erdogan, il y a les conséquences écologiques sur le pays, menaçant davantage la couche d'ozone et l'écosystème.



Le comble aussi, c'est la santé des populations qui est menacée. Des spécialistes prédisent des maladies respiratoires et cardio-vasculaires.



