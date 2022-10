Centre Talibou Dabo: le licenciement abusif de 35 agents dénoncé et la mauvaise gestion du directeur Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 19:56 | | 0 commentaire(s)| En grève depuis quatre mois, la sous section SUTSAS Centre Talibou Dabo And GUESSEUM et les parents d’élèves dénoncent le licenciement abusif de 35 agents ainsi que la mauvaise gestion du directeur Lassana Sidibé.

Cette école spécialement conçue pour les enfants handicapés interpelle l’Etat à prendre des mesures pour que ses travailleurs puissent rester et continuer à s’occuper des enfants comme ils l’ont toujours fait. La rupture du contrat avec leurs partenaires risque de peser lourd pour eux car ce projet allait accompagner tous ces enfants dans le système éducatif jusqu’à l’âge de 18ans. Ils ont fait un point de presse ce mardi au niveau du Centre Talibou Dabo de Grand Yoff.



