Centre de Formation Professionnelle Horticole : Le personnel observe une grève de 48 heures, à partir de ce lundi

Moins d’un mois après son installation, le ministre de l’Agriculture a déjà des dossiers sur sa table. Il s’agit, entre autres, celui opposant le personnel du Centre de formation professionnelle horticole (Cfph) de Cambérène, à leur directeur. Et à compter de ce lundi 29 avril 2024, ces derniers vont observer une grève de 48 heures pour lancer l’alerte et interpeller les autorités sur leur situation.



D'aprés "Bes Bi", le secrétaire général du Syntass, Mor Diouf, a dénoncé une « l’atmosphère d’une gestion solitaire et nébuleuse, (qui) a failli plonger hier l’établissement dans une situation indescriptible, car le directeur et les formateurs se sont donnés en spectacle devant les étudiants ». Il lui est reproché « le recrutement de consultants sans l’approbation du comité, une volonté exprimée de détournement des règles qui fondent la gestion de l’établissement et une gestion nébuleuse des ressources générées du centre ».