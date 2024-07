Centre mixte Maurice Delafosse: Les épreuves du second tour du Bac, ont démarré, ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2024 à 17:49 | | 0 commentaire(s)| Les candidats ont composé en philosophie et économie, entre autres. Pour ce jury 1390, les résultats sont espérés vendredi soir, pour la délibération. Un reportage de Marième Soda Ndiaye et Augustin Kâ au centre mixte Maurice Delafosse.



Mercredi matin, à 7h30, le centre mixte Maurice de la Fosse a ouvert ses portes aux candidats du second tour des épreuves du baccalauréat. Sous la supervision attentive de Marieme Soda Ndiaye et Augustin KA, les étudiants ont commencé leurs examens, avec des matières telles que la philosophie et l'économie au programme.



Dès les premières heures, les candidats se sont installés, préparés à affronter ces épreuves cruciales. La salle était empreinte d'un mélange de nervosité et de concentration alors que les sujets d'examen étaient distribués. En philosophie, les étudiants ont eu à réfléchir sur des questions complexes et stimulantes, tandis que l'épreuve d'économie les a confrontés à des problématiques contemporaines et théoriques.



Le jury 1390, chargé de la supervision et de l'évaluation des épreuves, espère pouvoir délibérer dès vendredi soir. Les résultats sont attendus avec impatience par les candidats et leurs familles, qui souhaitent voir leurs efforts récompensés après des mois de préparation intense.







