Centre ouest africain de formation et d’études bancaires : 26 participants de l'édition 2024 du Cemstrat 1 reçoivent leur certificat

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, cet événement marque une étape clé dans l'accompagnement des cadres bancaires de l'Uemoa vers l'excellence managériale et stratégique. Les participants, issus de banques et d'établissements financiers de pays de l’Uemoa ainsi que de la République de Guinée, ont suivi avec assiduité ce parcours intensif, animé par une équipe de professeurs et d'experts d’Hec Paris sur une période de 7 mois allant du 15 mai au 15 novembre 2024.



« Ce certificat a pour vocation de permettre aux participants de développer des compétences managériales essentielles, de renforcer leur leadership et de cultiver la posture nécessaire pour mobiliser les équipes autour des objectifs stratégiques de l’entreprise. Les thématiques abordées incluent notamment l'art du leadership, la finance, la gestion du changement, la stratégie digitale, la cybersécurité, la blockchain, l'économie bancaire de demain et l’art oratoire, structurées dans un programme hybride, d'abord en ligne puis en présentiel pour les deux derniers modules, suivis de la soutenance des travaux collectifs », lit-on dans le document.



Ce programme s’adresse aux cadres dirigeants opérationnels et Directeurs de Départements des institutions financières privées et des administrations publiques, renforçant ainsi les capacités des acteurs clés du secteur bancaire et financier.



S’inscrivant dans une démarche systémique d’accompagnement de la Bceao, ce parcours est conçu pour répondre aux enjeux d'un secteur en constante évolution. Depuis 2013, plusieurs centaines de dirigeants ont bénéficié de ces programmes certifiants en management général, en gestion des ressources humaines, en stratégie bancaire et en transformation digitale (Pmg, Cemgab, Cemrh, Cemstrat, Ceb2d), témoignant de la réussite du partenariat entre le Cofeb et Hec Paris.



La cérémonie s’est tenue au Siège de la Bceao à Dakar à l’issue des soutenances, en présence de Mahaman Tahir Hamani, Directeur général du Cofeb, et de Madame Armelle Dufour, Directrice des programmes stratégiques internationaux d’Hec Paris.

Adou FAYE





Source : Le Centre ouest africain de formation et d’études bancaires (Cofeb), centre de formation et de recherche de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), et Hec Paris ont organisé la cérémonie de remise des certificats aux 26 participants de l'édition 2024 du « Certificat executive management stratégique bancaire, niveau-1 » (Cemstrat 1).Source : https://www.lejecos.com/Centre-ouest-africain-de-f...

