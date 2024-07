Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès : Cheikh Sall passe le témoin à Serigne Mbacké Lô

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2024 à 12:01

Le nouveau Directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès (Crous-T), Serigne Mbacké Lô a pris service vendredi dernier. Le recteur de l’Université Iba Der Thiam a fait part de sa confiance et de sa fierté de savoir que, pour la première fois, un produit de l’Uidt se chargera de gérer le Crous-T. « Personne ne connaît mieux les étudiants que lui. Serigne Mbacké Lô a été pendant sept ans à la direction de la scolarité, de l’orientation et de la statistique », a dit Mamadou Babacar Ndiaye. Qui ajoute que le directeur sortant, Cheikh Sall « a trouvé beaucoup de problèmes et en a réglé beaucoup ».



D'aprés "Bes Bi", Cheikh Sall, par ailleurs maire de Méouane, a invité les étudiants et les syndicats à soutenir le nouveau directeur comme ils l’avaient fait avec lui. Le tout nouveau directeur Serigne Mbacké Lô a annoncé qu’il entend bâtir son action sur les « solides fondations » dont il a hérité et de « continuer à innover pour répondre aux besoins changeants » de la communauté universitaire thiessoise.

Ndèye Fatou Kébé