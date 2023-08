Centre-ville de Dakar: Des individus qui prévoyaient des attaques, interpelés...

La Sûreté urbaine a reçu une information selon laquelle le sieur Cheikh Diouf avait confectionné des herses en vue de commettre des attaques dans la capitale sénégalaise. L'exploitation de cette information a permis de savoir que le présumé a quitté Kaolack ce vendredi à bord d'une moto transportant par devers lui des herses confectionnés par un de ses acolytes du nom de Bitèye pour des attaques qui étaient prévus le vendredi 11 août à Dakar.



Plusieurs localités ont été ciblées pour la distribution des herses ainsi que de l'essence pour la confection de cocktails Molotov. Les cellules destinataires étaient basées à Pikine, Yoff, Keur Mbaye Fall, ZAC Mbao et Rufisque (Groupe de l'autoroute a péage), Parcelles assainies, VDN 3 etc.



Le nommé Cheikh Diouf( né à Kaolack) a été interpellé détenant par devers lui un sac contenant plusieurs herses. Il s'est présenté comme étant un étudiant en infographie domicilié à Zac Mbao (sis cité SIRES). Devant les enquêteurs, il a déclaré qu'il prévoyait des attaques ce vendredi en compagnie d'autres personnes dans le but de compromettre la sécurité publique. Matar Sall( né à Kaolack) a été lui aussi interpellé, sur les indications de Cheikh Diouf. Ce dernier dit être un technicien fibre optique à Afitel, domicilié à Keur Mbaye Fall. Il dirigeait une cellule et devait recevoir du matériel et de l'argent. Il a été procédé à l'interpellation du nommé Ahmadou Bamba Cisse, né à Mbacké, agent sonatel, domicilié à Mbacke. Il était le coordonnateur des actes et devait donner les instructions à Cheikh Diouf pour distribuer le matériel aux différents groupes, a-t-on appris.



Selon les dernières nouvelles, les individus avaient quitté Kaolack, Bignona, Mbacké et Gambie pour rejoindre des groupes afin qu'ils se rendent au centre ville...

