Cérémonie d'inauguration de l'école sénégalaise en Gambie : Un symbole fort de l'amitié et de la coopération entre les deux pays Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 21:02

La cérémonie d'inauguration de l'école sénégalaise en Gambie, un symbole fort de l'amitié et de la coopération entre le Sénégal et la Gambie, a vécu. Cet événement marque une étape historique dans les relations bilatérales entre les deux nations. Le Président Macky Sall et son homologue gambien, Adama Barrow, sont présents pour inaugurer cette école qui représente un pas vers l'avenir brillant de l'éducation dans la région.











