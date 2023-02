Cérémonie d’investiture: Le bureau local 2023 de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Dakar Alliance dévoilé

La cérémonie d’investiture et de lancement du programme “Entrepreneuriat et Inclusion Financière” a eu lieu samedi à Dakar sous le parrainage de monsieur Minayegnan Coulibaly, Directeur général du Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA). La présidente élue pour le mandat 2023 madame Hounnou Ruth Zoumaï Yadiam et son comité directeur local bénéficient du soutien de […]

La présidente élue pour le mandat 2023 madame Hounnou Ruth Zoumaï Yadiam et son comité directeur local bénéficient du soutien de monsieur Minayegnan Coulibaly en qualité de parrain et de madame Mame Marème Fall Ba, directrice générale de Kajou Sénégal en qualité de marraine du mandat 2023 de la Jeune Chambre Internationale Dakar Alliance.

En effet, la Jeune Chambre Internationale (JCI) est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 120 pays avec plus de 200 000 membres actifs à travers le monde qui œuvre pour la création des conditions propices au développement de l’entrepreneuriat et du leadership des jeunes de 18 à 40 ans. Elle contribue à promouvoir les politiques nationales de développement dans les pays d’intervention. Pour cette année 2023, la JCI Dakar Alliance s’appuie sur la stratégie nationale d’inclusion financière (horizon 2026) afin de contribuer à la promotion de l’inclusion financière au Sénégal et dans la sous région. C’est dans cette optique qu’est né le programme “Entrepreneuriat et Inclusion Financière” qui s’articule autour de trois axes : académie des entrepreneurs, campagne de sensibilisation sur la culture financière, forum sur l’inclusion financière suivi d’un dîner d’affaires.

