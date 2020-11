Cérémonie de condoléances chez Iba Der : aux cotés de Macky sall, Boune Abdallah Dionne le remercie publiquement La vie est décidément jalonnée de leçons ! A la cérémonie de présentation de condoléances chez le regretté Pr Iba Der Thiam en fin de mission terrestre, Mohammad Boun Abdallah Dionne et le président Macky Sall qui l’a limogé étaient presque côte-à-côte. Une occasion saisie par l’ancien premier ministre remercie publiquement Macky,

Aux côtés du Président Macky Sall, l'ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, qui était présent à la cérémonie de présentation de condoléances chez le défunt Professeur Iba der Thiam, a tenu à le remercier publiquement pour la confiance qu'il lui a accordée et renouvelée durant plus de 6 ans et demi.



Ainsi Mahammad Boun Abdallah Dionne à l’image des autres ministres, a réaffirmé son engagement et sa loyauté au Chef de l’Etat Macky Sall , se déclarant toujours prêt à l'accompagner au service de la nation.







