Cérémonie de graduation : “80% des Etudiants honorés sont déjà des professionnels” (Ibrahima Mbengue) Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Janvier 2022 à 14:27 | | 0 commentaire(s)| L’école privée d’Enseignement supérieur de Gestion, des Finances et de l’Administration du Sénégal, Ensup’Afrique a honoré, ce vendredi 7 janvier 2022, ses étudiants au Cices, sous le feu des fumigènes, dans la cadre d’une cérémonie de graduation. L’ambiance était à l’euphorie, les Etudiants ont illuminé les cieux avec le rouge et bleu. Le directeur de Ensup’Afrique, Ibrahima Mbengue montre toute sa satisfaction et en profite pour parler des 10 ans de son université privée, qui est aujourd’hui l’un des meilleures dans presque toutes les domaines.





La grande fête Dans une ambiance festive, habillée et très colorée, le rouge et le bleu visibles partout comme le symbole de l’établissement, le Cices plein à craquer et refusant du monde, a été choisi pour honorer plus de 2000 étudiants. En effet, Ensup’Afrique est une école supérieure de référence agréée avec des formations adaptées aux besoins de compétence de l’entreprise et des institutions du pays.

3 promotions célébrées

Lors de la cérémonie de remise de diplômes, Ibrahima Mbengue déclare : “C’est un sentiment de fierté. C’est énormément d’années de travail, de sacrifice. Ces étudiants méritent cette grande fête. On a réuni 3 promotions à cause de la Covid, qui nous a empêché d’organiser la cérémonie l’année dernière. Aujourd’hui on s’est rattrapé pour célébrer ces étudiants. La fierté que j’ai , c’est de savoir qu’au début, c’est les parents qui cotisaient mais aujourd’hui, ces étudiants ont sorti leur propre salaire pour participer à la grande fête.”

Le marché de l’Emploi

Le directeur ajoute : “tout sacrifice a une fin. Presque 80% des étudiants honorés aujourd’hui ont déjà trouvé du travail. Ils sont déjà dans le monde professionnel. Ces étudiants sont partout dans le monde et se retrouvent dans toutes les grandes entreprises (Orange, Free, Pro mobile, Wave, 2stv, Itv, Sen tv, Rts, Walf, L’Obs, Senego, Seneweb, Dtv, Canal, Bolloré, Bicis, Uba, Pamecas, Pole emploi, etc.”

Selon lui, ce qui fait la différence entre Ensup et les autres, c’est le sens de l’écoute. “La première qualité du personnel de Ensup’Afrique, c’est le sens de l’écoute de l’étudiant, partager les projets professionnels, les accompagner. La plupart des étudiants ont trouvé du travail avant même l’obtention de la licence. A Ensup’Afrique, on est une grande famille, on partage les mêmes motivations“, a précisé Ibrahima Mbengue.

Les honneurs

Ibrahima Mbengue évoque la mentalité de ses étudiants et leurs secrets. “Ce que ces Etudiants d’Ensup’Afrique ont de plus : ils utilisent leurs compétences et non leurs diplômes. Ils sont les meilleurs dans toutes les compétitions. Mame Maty Fall Ndiaye est la gagnante du concours d’Art oratoire, Ensup’Sport est le champion en titre. Dans toutes les compétitions universitaires, nos étudiants se distinguent et sont craints pour leurs excellences, débattons, voix des jeunes, Enactus, entre autres“, a rappelé le Dg.

Il ajoute : “Les étudiants de Ensup’Afrque ne sont pas dans le conformisme encore moins dans le suivisme. Ils savent comprendre par eux-mêmes, avoir leur propre vision car une compétence ne s’enseigne pas. Les Etudiants de Ensup sont dans l’action pour construire un projet et non dans l’attente. Ces récipiendaires sont disciplinés et respectueux.”

