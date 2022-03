Cérémonie de graduation des 23eme ; 24eme et 25 eme promotions : Supdeco célèbre plus de « 2500 » étudiants

Le sport a roulé le tapis rouge à l’éducation. Et la salle mythique du stadium Dakar aréna a raisonné au rythme de management, comptabilité, administration des affaires entre autres. C’est plus de « 2500 étudiants » des 23eme, 24eme et 25eme promotions qui ont été célébrés par le groupe Supdeco ce 26 mars 2022 à Diamniadio.



Entre Salsa, Roumba, le Mbalakh sénégalais, entre autres sonorités, les artistes invités dont le sénégalais Jeeba, ont tenu en haleine la salle de 15 mille places. Une diversité musicale bien choisie pour rendre un hommage mérité à plus de 30 nationalités qui font confiance à Supdeco et lui confient leurs enfants pour leur formation. Les gradués font leur entrée. A pas de caméléon. L’émotion est de mise. Ils s’installent, au milieu de la salle. Sous les ovations de l’assistance. Les autorités suivent. Et les discours s’égrènent.



« Chers récipiendaires, comprenez ceci : c’est dans la souffrance que se forment les grandes âmes. Mais aujourd’hui est un jour de réjouissance, d’émotions fortes pour vous d’abord, pour vos familles ensuite et enfin pour l’administration et le corps professoral du groupe Supdeco. », dit d’emblée Abdoul Aziz Sy.



En effet, explique le directeur général adjoint de Supdeco, nous n’avons, pendant votre formation, lésiné sur aucun moyen. D’abord, dit-il, dans le choix de notre corps professoral. « Nous sommes partis chercher les meilleurs pour vous offrir ce qu’il y a de mieux dans vos différents domaines. » Sur le plan pédagogique, poursuit M. Sy dans la foulée, nous avons investi sur une plateforme numérique moderne pour aussi vous permettre de suivre votre formation à distance.



Poursuivant son adresse aux récipiendaires, le Dga de Supdeco ajoute: « Toujours, pour mieux vous servir, nous avons choisi cette année comme marraines de promotions des entreprises de renom qui symbolisent, par leurs performances remarquables, d’une part le succès et la vitalité de notre industrie et d’autre part, l’innovation et le numérique du secteur des télécoms. »



« Afin de vous assurer que notre contenu correspond à ce qui se fait le mieux dans le monde, nous avons noué des partenariats d’exception avec les plus grandes écoles. Ce qui nous permet ainsi d’inviter des professeurs de renom, d’enrichir les contenus, entre autres.



« Chers récipiendaires, vous pouvez être fiers de la notoriété et de la réputation de votre groupe qui fait partie des écoles les mieux placées du continent et désormais, au Sénégal, la seule grande école indépendante africaine », confie M. Sy.



Le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a pour sa part, a adressé de « vives et chaleureuses félicitations » à l’ensemble des récipiendaires. Senghane Mbodji a par ailleurs, magnifier les efforts que fournit le groupe Supdeco pour assurer une formation de qualité à ses étudiants qui, en plus du Sénégal, viennent d’autres pays du continent et au-delà.



« Vos actions de tous les jours, passées au crible dans notre ministère, cadrent parfaitement avec les orientations stratégiques du Plan Sénégal émergent (Pse). », a fait savoir M. Mbodji s’adressant au Pdg du groupe Supdeco M. Aboubacar Sadikh Sy et à tous ses collaborateurs.



« Cette cérémonie de graduation est empreinte d’émotions fortes dont nous nous souviendrons à vie, avec fierté et nostalgie. Assurément, elle marque la consécration de trois à cinq années de dure labeur que nous avions eu la chance de partagées dans un temple de l’excellence nommé Supdeco Dakar. », a déclaré Maty Goumbala.



Dans la foulée, celle qui a parlé au nom de tous les récipiendaires souligne : « M. le Pdg grâce à votre vision très précise sur l’avenir du continent, vous avez misé sur le secteur aussi prioritaire de la formation en dotant l’Afrique émergente d’une école de commerce made in Sénégal intégrant tout ce qui se fait de mieux dans les plus grandes écoles du monde. »



Les étudiants, par l’entremise de leur porte-parole, ont adressé de vifs remerciements à la direction générale, à l’administration et au corps professoral qui se sont rendus disponibles au cours de leur parcours à Supdeco.

