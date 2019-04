Cérémonie de prestation de serment au Palais: les voleurs au rendez-vous

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

Pas moins d’une centaine d’éléments ont été déployés pour assurer la sécurité. Armés jusqu’aux dents, ils ont pendant près de 4 heures sécurisé les lieux. Mais n’empêche, les pickpockets qui s’étaient insérés dans la foule, ont profité de l’inattention de certain militants, emportés par les battements de tam-tam et l’animation qui était très forte, pour chiper l'argent ou le portable des uns et des autres.



Et c’est au moment où ils essaient de regarder l’heure ou d’acheter quelque chose qu’ils se sont aperçus qu’ils ont été délestés de leurs biens. Et c’est auprès des policiers présents qu’ils sont allés se plaindre. Mais, malheureusement pour eux, leur voleur avait déjà disparu.















Les Echos



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos