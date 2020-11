Cérémonie funéraire de Bala Gaye 1 : le monde de la lutte uni comme un seul homme L’enterrement du lutteur Balla Gaye 1 s’est déroulé ce dimanche 15 novembre 2020 à Yoff avec des séries d’hommages et de témoignages issus surtout du monde le lutte sénégalaise. Oui, à voir le monde que le défunt champion a réuni en cette période de pandémie, nul doute que c’est un grand homme qui nous quitté.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

Leral.net vous livre en images la foule de proches, parents et amis venus l’accompagner vers sa dernière demeure terrestre. Par la Grâce de DIEU, que le Paradis soit sa dernière résidence pour l’éternité !





















