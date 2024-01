Cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène : "La construction d'un pays ne peut se faire sans la paix et la stabilité (Serigne Mahi Ibrahima Niass) Rédigé par leral.net le Samedi 27 Janvier 2024 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

Le khalife général de Médina Baye a présidé cet après-midi la cérémonie officielle du gamou de Taïba Niassène. Serigne Mahi Ibrahima Niass a mis l'accent lors de son intervention sur la nécessité de cultiver la paix et la stabilité pour le rayonnement de notre pays. "Nous avons une très grande nation...Nos prédécesseurs ont consacré leur existence à faire de telle sorte que l'islam et le Sénégal soient davantage au devant de la scène. Alors, nous devons tous nous atteler à cela afin que notre pays puisse encore rayonner à travers le monde", a évoqué le guide religieux. D'après lui, "la construction d'un pays ne peut se faire sans la paix et la stabilité...Alors nous devons tous privilégier la paix et la stabilité pour pouvoir inculquer à nos enfants le savoir nécessaire pour pouvoir porter haut le flambeau", a-t-il ajouté. Avant de terminer le khalife général de Médina Baye a prié pour le Sénégal et pour toute la Oumma. Pour rappel, le ministre Serigne Mbaye Thiam qui a conduit la délégation gouvernementale, a axé son discours sur la dimension internationale du vénéré Cheikh Ibrahim Niass. Et pour la prochaine élection présidentielle, il a sollicité les prières du khalife pour que dès le lendemain du scrutin, les sénégalais puissent retourner à leur travail respectif. Étaient présents, le gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, le préfet du département de Nioro, le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma, le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, les familles des parrains etc...

