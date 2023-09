Cérémonie officielle du Grand Magal : L’Etat réitère son engagement à poursuivre les grands chantiers à Touba Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2023 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie officielle, marquant la fin de la 129e édition du Grand Magal de Touba, a été présidée, ce mardi, par Serigne Abo Baraka Mbacké, représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Lors de son discours, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a réitéré l’engagement de l’Etat sénégalais, à poursuivre les grands […] La cérémonie officielle, marquant la fin de la 129ème édition du grand Magal de Touba, a été présidée, ce mardi, par Serigne Abo Baraka Mbacké, représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Lors de son discours, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a réitéré l’engagement de l’Etat sénégalais, à poursuivre les grands chantiers lancés à Touba. Touba-A la tête d’une forte délégation gouvernementale, comprenant des ministres, le Gouverneur de Diourbel, le préfet de Mbacké et le sous-préfet de Ndame, des directeurs généraux, députés et conseillers à la Présidence de la République, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a représenté le chef de l’Etat, Macky Sall, à la cérémonie officielle du grand Magal de Touba, délocalisée, cette année, devant la Mosquée. Dans son discours d’une dizaine de minutes prononcé en présence de Serigne Abo Baraka Mbacké, khalife de Serigne Fallou, et représentant Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, des dignitaires de la famille de Serigne Touba, Antoine Félix Abdoulaye Diome a surtout réitéré les engagements de l’Etat du Sénégal à poursuivre les chantiers initiés pour la ville de Cheikh Ahmadou Bamba. « Nous connaissons tous les relations particulières entre le Président de la République et la ville de Touba », a d’emblée dit le représentant de Macky Sall. Selon lui, depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, le chef de l’Etat n’a jamais cessé d’œuvrer pour la réussite des chantiers lancés dans la capitale du Mouridsme. Antoine Félix Abdoulaye Diome a ainsi cité les nombreuses infrastructures routières, révélant que la deuxième phase du projet d’assainissement d’une valeur estimée à plus de 23 milliards F Cfa, est en cours d’exécution. S’agissant du secteur de la santé, le ministre de l’Intérieur a mis l’accent sur le centre national hospitalier Ahmadou Khadim, inauguré en septembre 2021, dont les services de neurochirurgie et de cancérologie accueillent des malades en provenance de différentes contrées du pays. « Aujourd’hui, avec la fermeture de l’hôpital Le Dantec pour réfection, des patients viennent de Dakar pour se soigner à Touba, comme l’avait d’ailleurs prédit l’ancien khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké, il y a plus de deux décennies », a-t-il notamment indiqué. Le ministre de l’Intérieur a sollicité des prières pour la paix et la prospérité et pour le Président de la République, Macky Sall. Antoine Félix Abdoulaye Diome a, par ailleurs, rappelé qu’au-delà de l’aspect religieux, le grand Magal de Touba a une dimension économique et socio-culturelle. « Une étude commanditée par la commission culturelle a révélé que le nombre de pèlerins a avoisiné les 6 millions de personnes », a-t-il fait observer. Il a également précisé que « le Magal a coïncidé avec l’hivernage, ce qui a provoqué quelques difficultés liées notamment aux inondations », non sans saluer le « travail remarquable » de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp). Il a souligné que «de gros efforts ont été faits par les services de l’Etat permettant aux fidèles de célébrer le Magal. Les alentours de la mosquée étaient toujours inondés, mais cette année, on a pu résoudre ça ». Salla GUEYE et Assane Sow (Photos)



