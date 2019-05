« Certains conducteurs sont irresponsables… l’Etat doit rester impitoyable », Makhtar Faye

L’état du Sénégal doit rester impitoyable face à certains conducteurs, tels sont les conseils du directeur exécutif de l’association des assureurs du Sénégal, Makhtar Faye, pour régler les accidents routiers récurrents.



Invité par la RFM, il a mis l’accent sur l’irresponsabilité de certains conducteurs : « il y a des conducteurs qui sont irresponsables. Je ne comprends pas que tu veuilles faire un transport en commun alors que tes papiers ne sont pas en règle. Il y a des particuliers qui roulent sans papiers, ni permis. Si dans ce genre de cas, un accident survient, l’Etat doit rester impitoyable sur les sanctions à prendre ».



Un autre facteur conduisant à des accidents a été soulevé par M. Faye. Il s’agit de la circulation des vieilles voitures sur les routes qui, selon lui, constituent un vrai danger pour les citoyens. Car, ces voitures ont souvent des problèmes de freins.



Poursuivant ses propos, il liste les types de conducteurs au Sénégal. « Il y a trois types de conducteurs au Sénégal : celui qui a appris le code de la route et la conduite et les respecte, celui qui a appris le code et la conduite mais ne les respecte pas et celui qui n’a rien appris mais qui circule. Le dernier, c’est le conducteur indiscipliné, car, il ne sait pas ce qu’il fait. Les gens ont banalisé la formation ».



Mais avec le changement de la façon de passer le permis d’ici quelques temps, il pense que beaucoup de problèmes seront réglés.

