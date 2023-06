Certains consulats généraux du Sénégal fermés Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2023 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère des Affaires étrangères a pris la mesure conservatoire de fermer certains consulats généraux du Sénégal. Cette décision intervient suite aux dommages occasionnés par «une série d’agressions», dans ces lieux. «Cette mesure conservatoire fait suite à la série d’agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’étranger, notamment à Paris, […] Le ministère des Affaires étrangères a pris la mesure conservatoire de fermer certains consulats généraux du Sénégal. Cette décision intervient suite aux dommages occasionnés par «une série d’agressions», dans ces lieux. «Cette mesure conservatoire fait suite à la série d’agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York », souligne Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur dans un communiqué publié sur twitter. O.B



Source : https://lesoleil.sn/certains-consulats-generaux-du...

