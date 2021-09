Ces livres de jeunesse qui préparent la rentrée scolaire Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|



De Matilda à Harry Potter de nombreux livres destinés à la jeunesse ont comme cadre un environnement scolaire. Loin d’être une mode récente, ce thème récurrent s’est développé à partir du XIXe siècle avec la parution en 1857 de Tom Brown’s School Days de Thomas Hughes.



Peu connu en France, et désuet même en langue anglaise, c...





Source : Un article de Eléonore Cartellier - Docteur en littérature britannique, Université Grenoble Alpes (UGA). Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/Ces-livres-de-jeune...

