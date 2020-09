Ces trois femmes ont résisté au dictateur le plus ancien d'Europe. Voici ce qui leur est arrivé Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|

Cinq semaines se sont écoulées depuis que la Biélorussie a appris les résultats de son élection présidentielle , au cours de laquelle la Commission électorale centrale du pays a annoncé que le président Alexander Lukashenko, souvent décrit comme le dernier dictateur européen , avait gagné avec 80,23% des voix.



Dans les semaines qui ont suivi, le pays a été témoin de manifestations massives de citoyens qui pensent que le vote était truqué, de violentes répressions policières contre ces manifestants et, peut-être le plus inquiétant, trois personnalités de l'opposition de haut niveau - qui sont toutes des femmes - ont disparu de la vue du public ou fui la Biélorussie.

Les médias d'Etat biélorusses ont déclaré mardi que Maria Kolesnikova, une figure clé de l'opposition, avait été arrêtée du côté biélorusse de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. La déclaration a été faite par le contrôle des frontières bélarussien et diffusée à la télévision publique.

"La disparition des candidats démontre hors de tout doute la brutalité de ce régime et combien il est important que la communauté internationale ne se désintéresse pas des événements épouvantables qui se sont déroulés depuis l'élection", Tom Tugendhat, président des Affaires étrangères du Royaume-Uni Select Committee, a déclaré....



Kolesnikova s'est associée aux autres candidates de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya et Veronika Tsepkalo pour affronter Loukachenko aux élections après que plusieurs candidats de l'opposition ont été soit empêchés de se présenter, soit incarcérés.

Tikhanovskaya et Tsepkalo ont quitté la Biélorussie immédiatement après les élections, tandis que Kolesnikova est restée et s'est prononcée contre le résultat. Elle a déclaré à CNN dans une interview le 13 août que Loukachenko "doit accepter que le peuple biélorusse ne l'aime pas et n'aime pas qu'il reste président de la Biélorussie".

Franak Viacorka, membre non-résident du Conseil de l'Atlantique et journaliste basé au Bélarus, a déclaré qu'après les élections, les "autorités essayaient de tout faire pour diviser l'opposition afin de ne pas laisser toutes les forces et tous les partis s'unir autour de Tikhanovskaya. La plus grande crainte de Loukachenko, c'est la Russie et l'Occident qui ouvre des pourparlers avec son opposition. Il fait donc de son mieux pour la paralyser. "



Maria Kolesnikova



Kolesnikova a disparu lundi dans le centre de Minsk. Deux de ses collègues du Conseil de coordination, le principal groupe d'opposition bélarussienne, ont également disparu peu de temps après.

Ses collègues sont passés par le point de contrôle d'Alexandrovka en Ukraine à 4 heures du matin, selon le contrôle des frontières biélorusse. Kolesnikova ne l'a pas fait.



L'attaché de presse du Service des gardes-frontières ukrainiens, Oleg Bokyo, a déclaré que Kolesnikova "n'est pas arrivée au poste de contrôle ukrainien pour le contrôle des frontières".

S'adressant à Christiane Amanpour de CNN depuis son exil en Lituanie lundi, Tikhanovskaya a déclaré: "Pour le moment, les membres du Conseil coordonné que j'ai créé sont pourchassés, kidnappés et harcelés. Et cela m'inquiète beaucoup, car pour le moment, nous ne le faisons toujours pas. Je sais où se trouve Maria Kolesnikova. "



Svetlana Tikhanovskaya



Tikhanovskaya, le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle contestée d'août, a quitté le pays quelques jours plus tard - après que les forces de sécurité ont lancé une répression radicale des manifestations contre le résultat.

Tikhanovskaya, qui a remplacé son mari en tant que candidat de l'opposition après son incarcération, se trouve maintenant en Lituanie voisine avec ses enfants, selon sa campagne.



Elle avait publiquement remis en question le résultat de l'élection, exigeant un recomptage après que la Commission électorale centrale a annoncé qu'elle n'avait remporté que 9,9% des voix.

"Nous ne reconnaissons pas les résultats des élections", a-t-elle déclaré. "Nous avons vu de vrais protocoles. Nous exhortons ceux qui croient que leur voix a été volée à ne pas garder le silence."



Veronika Tsepkalo



Tsepkalo, qui a servi de conseiller à Tikhanovskaya, a fui la Biélorussie pour Moscou pour des raisons de sécurité avant le déroulement des élections, a déclaré sa campagne à CNN.



Le mari de Tsepkalo, Valery Tsepkalo, ancien ambassadeur de Biélorussie aux États-Unis, n'a pas été autorisé à s'inscrire comme candidat et s'était déjà rendu en Russie avec leurs enfants, craignant pour leur sécurité après avoir reçu des menaces d'arrestation.

La famille est maintenant en exil en Pologne. Tsepkalo a déclaré à Reuters le 19 août que "le seul président légitime est Svetlana Tikhanovskaya ... notre objectif principal est simplement de faire partir Loukachenko", ajoutant qu'elle aimerait retourner en Biélorussie mais comprend que les chances qu'elle aille en prison sont " très, très élevé. "



Viacorka pense que le fait que Loukachenko soit opposé par les femmes est en partie la raison pour laquelle sa réaction a été si sévère. "[Il n'a] jamais traité avec les femmes ni les a prises au sérieux. Il a toujours cru que les femmes étaient inutiles. Maintenant, soudainement, ces femmes puissantes et intelligentes le défient, ce qui entraînera une pression supplémentaire", a ajouté Viacorka.

