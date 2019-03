César Atoute Badiate éteint la rumeur : « j’espère sortir de l’épreuve et retrouver les miens » César Atoute Badiate parle depuis l’hôpital Simao Mendes, en Guinée-Bissau, où il est interné depuis le 28 février dernier. Le chef rebelle du MFDC qui souffre d’un diabète aigu, a démenti la rumeur qui le donnait pour mort, hier.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis effectivement malade depuis longtemps. Je suis suivi par des médecins Bissau-guinéens parce que je n’ai pas la possibilité de me rendre à l’étranger », a-t-il confié à Source A dans une large interview, ce samedi. Toutefois, prévient-il, « me soigner au Sénégal, vous comprendrez que je n’y pense même pas, pour les raisons que vous savez ». Et d’indiquer, « j’espère sortir de l’épreuve et retrouver les miens ».



Le chef rebelle dit espérer un passeport pour aller se soigner au Portugal, où il espère bénéficier de meilleurs soins et d’un plateau technique plus performant.



La station iRadio a annoncé hier la mort de César Atoute Badiate, tôt le matin. Un peu plus tard, RFM démentait cette information, mais affirmait que le chef rebelle serait dans le coma.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos