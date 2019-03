César Atoute Badiate : « je n’ai aucun contact avec l’Etat du Sénégal » César Atoute Badiate qui a démenti ce matin la rumeur sur sa mort dans une large interview accordée à Source A, a abordé plusieurs autres sujets, notamment ses relations avec l’Etat du Sénégal, avec lequel il n’avoir « aucun » contact.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

« Pour dire vrai, je n’ai jamais eu de contacts officiels, depuis 2012, avec le Président Macky Sall », confie-t-il. Et de poursuivre, les seules discussions que j’ai eues, c’était avec l’Eglise en 2013, quand on avait interpellé des démineurs qui avaient franchi les limites. La deuxième fois, c’était quand le gouvernement voulait construire des pistes en encerclant mon quartier général de Kassolol. J’avais demandé à discuter avec le ministre de tutelle ou, tout au moins, avec le Gouverneur pour être rassuré que ce n’était pas une stratégie de l’Armée pour s’approcher de nous ». Mais le rebelle l’admet, « c’est dommage de le dire, mais le MFDC est divisé en plusieurs factions, qui revendiquent toutes, la légitimité ».

