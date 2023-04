Cese: 8 membres boycottent la réunion de l’instance convoquée par Idy

Depuis des mois, le bureau du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) connait des manquements graves qui empêchent l'institution de jouer son véritable rôle dans l'architecture institutionnelle sénégalaise.



Ces dysfonctionnements sont causés essentiellement par l'absentéisme et l'oisiveté de son président qui, visiblement, ne prend pas le CESE pour une charge par laquelle il participe au développement du Sénégal, mais considère sa fonction comme une position de sinécure.



Pire, mentionne un communiqué du Cese, il a fini de faire de l'institution un instrument à la solde d'un agenda politique. Ce qui la détourne incontestablement de sa vocation d'organe consultatif, devant réfléchir et proposer des solutions sur des questions d'intérêt national.



Forts de ces constats regrettables, nous, huit (8) membres du bureau du CESE sur les douze (12) que compte l'institution, avons décidé de ne pas assister à la réunion de l'instance convoquée par le Président Idrissa Seck.



Nous invitons tous les médias à un point de presse ce mardi 18 avril 2023 à 20 heures à la Maison de la presse Babacar Touré pour de plus amples informations et sur les dispositions envisagées.



LES MEMBRES DU BUREAU DU CESE



1- woula Ndiaye Vice-président

2- Aida Sougou Vice-présidente

3- Omar Ba Vice-président

4- Adja Coumba Ndiaye Secrétaire Élue

5- Ndiouck Mbaye Secrétaire élue

6- Gade Sall Secrétaire Élu

7- Awa Cheikh Mbengue Secrétaire Élue

8- Magueye Ndiaye Secrétaire Élu





Contacts

Magueye ndiaye 777260493

Aida Sougou 776058002