Cese: Idrissa Seck renforce son cabinet

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020

Idrissa Seck renforce son cabinet avec des personnalités qui sont des références dans leurs domaines. Le président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a nommé Cheikh Tidiane Mbaye ancien Directeur général de la Sonatel et le Médecin Colonel Dr Bamba Sissokho, conseillers spéciaux. Il a promu un énarque, Secrétaire général adjoint de l’institution, informe L'As.



Il s’agit d’Ousmane Oumar Ba, un diplômé de l’Ena de France promotion francophonie 2006/2007. En plus, M. Ba est titulaire d’une maîtrise en droit privé option droit des affaires 2004. Il fut chargé de mission, responsable du bureau du courrier et de la documentation de la présidence de la République et chef de division à la direction de la formation initiale de l’Ena de Dakar.

