Cese : Le cabinet d'Idrissa Seck installé

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020

Le nouveau président du Conseil économique social et environnemental (Cese) qui devra prendre service jeudi prochain, a déjà procédé à l’installation de son nouveau cabinet.



D’après “Actusen.sn”, l’ancien Sage de la présidence Birame Thiam, est bombardé à la tête de la Direction administrative et financière Daf. L’actuel secrétaire général de l’Adm, Mamadou Wade est nommé au poste de secrétaire général adjoint. La Direction du cabinet est confiée à Malick Guèye.



D’autres nominations sont attendues après l’installation d’Idrissa Seck ce jeudi 19 novembre à l’auditorium du Conseil économique social et environnemental.



