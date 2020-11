Cese: Perdue de vue, Idy ramène Awa Guèye Kébé aux affaires

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

Awa Guèye Kébé, l’ancienne ministre sous Wade, revient aux affaires. Idy l’a nommée au poste de Conseillère Spéciale au niveau du Conseil économique social et environnemental. C’est du moins ce que rapporte "L’As" dans livraison d’aujourd’hui.



Une nomination qui n’est pas sans rappeler la traversée du désert d'Idrissa Seck, lors de ses profonds démêlés avec son ex-mentor Me Abdoulaye Wade, alors président de la République. Ces divergences politiques avaient conduit à la défenestration de l’ancien Premier ministre, suivie d’une incarcération. Et Awa Guèye Kébé faisait partie de ses compagnons fidèles, qui ont également essuyé la colère du pape du Sopi.



Ainsi, quelques jours seulement après son départ du gouvernement, Idrissa Seck avait convié la convention régionale de Thiès du Parti Démocratique Sénégalais, pour s’expliquer sur les derniers développements politiques dans le pays et annoncer sa décision de se battre à l’interne. Ce jour-là, malgré le fait qu’elle était encore Ministre dans le gouvernement, Awa Guèye Kébé était aux côtés du Maire de Thiès au cyber campus, alors que la situation politique était fortement chargée. Finalement d’ailleurs, elle a été « chassée » du gouvernement à son tour.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos