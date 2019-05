Cet enfant échappe à une tentative d'enlèvement à Guédiawaye: "Il m'a forcé à entrer dans sa voiture ensuite..."

Jeudi 16 mai, un enfant de 7 ans a été victime d'une tentative d'enlèvement à la Cité Comico de Guédiawaye. Selon le témoignage du garcon et sa mère qui font le récit au micro de leral.net, le ravisseur l'avait forcé à monter dans sa voiture, et a quitté les lieux. Alors que le malfrat s'arrêtait en cours de route pour un achat dans une boutique, l'enfant en profite pour s'échapper du véhicule et court le plus loin possible. Au moment où ces lignes sont écrites, la Gendarmerie de la localité a ouvert une enquête, et recherche activement l'individu mal intentionné.