« Cette déclaration d'Ismaïla Madior Fall est d'une extrême gravité », Pape Alé Niang Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024

Loi d’amnistie Pape Alé Niang/ Ismaila Madior Fall/ Justice Pape Alé Niang considère les propos d’Ismaila Madior Fall comme « extrêmement graves ». Lors d’une interview sur la chaîne 7TV, l’ancien ministre a confirmé que l’affaire Fulbert Sambou et Didier Badji est couverte par la loi d’amnistie. « Oui, on peut le considérer parce que la loi d’amnistie est large. On a dit tous les événements qui sont liés depuis mars 2021 jusqu’à 2023… En principe, cela les inclut… » a répondu Madior Fall. « Cette déclaration d’Ismaïla Madior Fall est d’une extrême gravité. Dire que la disparition de ces deux gendarmes est liée aux événements survenus entre 2021 et 2024, dont il était d’ailleurs un acteur majeur qualifié de faucon, renforce la conviction des Sénégalais sur ce dossier », écrit le journaliste sur sa page X.



