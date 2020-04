Cette photo a fait le tour d'internet et on comprend vite pourquoi

Cette photo a été publiée sur Facebook par un père de famille. On y voit son fils, Jon, autiste, accompagné d'une jeune femme, Maddi à l'occasion du bal de fin d'année. Il a accompagné cette photo d'un touchant message appelant à la tolérance et au partage. En quelques jours, la photo a obtenu plus de 100 000 likes.