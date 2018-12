Cette stupéfiante photo de 195 milliards de pixels va vous faire vivre une expérience inédite Une société chinoise a publié une photo de 195 milliards de pixels (195 Gigapixels) à 360° dans laquelle il est possible de zoomer et d’observer les scènes du quotidien avec un degré de précision et de netteté dans les détails absolument incroyable. Une expérience à ne pas rater mais attention, vous risquez de passer du temps à l’admirer.

Vous vous demandiez à quoi pouvait ressembler une photo composée de 195 Gigapixels ? Probablement pas, mais le résultat va tout de même vous époustoufler. La startup chinoise BigPixel a publié un tel cliché, qui a été pris tout en haut de l’Oriental Pearl Tower (467.9 mètres) de Shanghai, en Chine. L’illustration ci-dessus n’est qu’une capture d’écran, la véritable photo est accessible en fin d’article via un lien.



Zoomez et parcourez cette photo 360° de 195 Gigapixels

Il s’agit d’une photo 360° dans laquelle il est possible de zoomer, il est donc possible de se balader dedans. Ce que nous vous conseillons vivement de faire. Les plus curieux d’entre vous peuvent facilement rester 10 minutes à scruter les scènes capturées et admirer la précision des détails. Rien n’est flou, chaque personne, bâtiment, objet est d’une netteté tout bonnement incroyable.



N’hésitez pas à venir vous perdre dans les rues, à vous attarder sur l’architecture, à observer le comportement des passants. Même à des centaines de mètres, tout est parfaitement visible. Bluffant.

De quoi nous faire regretter le potentiel limité de nos smartphones en matière de photo, même si des progrès fantastiques ont été réalisés en la matière ces dernières années. 2018 fut d’ailleurs une bonne année avec des mobiles plus performants en conditions de basse luminosité et l’arrivée des triple capteur photo.



On a constaté une domination de Huawei sur la photo avec le P20 Pro puis le Mate 20 Pro. On attend une réponse de Samsung en 2019 avec un S10 qui devrait bénéficier d’un mode nuit à la Google Pixel 3. Mais ce n’est pas demain la veille qu’on pourra prendre une photo de 195 milliards de pixels avec son téléphone.

